«В постель через Госуслуги»: РКН готов вывести фильмы для взрослых из тени

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

После успешного замедления западной соцсети Twitter Россия продолжает покорять ранее неизведанные сегменты интернета. На этот раз в поле зрения специалистов попали материалы для взрослых.

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) – научный отдел, подведомственный Роскомнадзору – предложил, наконец, взяться за «горячий» контент и ужесточить доступ к нему для всех российских пользователей. Чтобы не сильно огорчать соотечественников, эксперты хотят разделить все «недетские» фото и видео на две категории, одной из которых все же можно будет насладиться с помощью портала «Госуслуги».

Вывод из тени

Сейчас российские законы не запрещают смотреть материалы с пометками «18+». Вопросы могут быть только к тем, кто демонстрирует такие фильмы публично, рекламирует их, распространяет через интернет или привлекает детей к созданию контента. Схожие предписания действуют в России и в отношении, например, наркотиков: из-за факта их употребления человека за решетку не отправят (виновному грозит административный штраф или арест на 15 суток), а вот хранение, распространение и продажа запрещенных препаратов – совсем другое дело.

Специалисты ГРЧЦ предложили поделить все существующие в отечественной сети материалы для взрослых на два типа: «незаконные» и «не запрещенные законом». К первым относятся вышеназванная «детская» продукция и продукция с «оскорбительными элементами» (к примеру, сценой изнасилования). Вторые же будут доступны широким массам при соблюдении определенных условий.

Как и, что важнее, кто именно будет отсматривать километры кинопленок с откровенными сценами, в научном центре не уточнили. Материалы, прошедшие проверку, разрешат показывать совершеннолетним россиянам. Чтобы обмануть соответствующие сайты и порталы было сложнее, авторы инициативы предлагают подключить государственную систему идентификации граждан ЕСИА. Она используется на сайте Госуслуг.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

В комитете Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи положительно восприняли идею ГРЧЦ, но с одной оговоркой. Заместитель председателя комитета Андрей Свинцов намекнул, что госрегулирование такого пикантного сегмента не должно быть обязательным, ведь не все пользователи горят желанием делиться персональными данными и раскрывать свою личность.

«Это предложение может носить исключительно добровольный характер, — уверен депутат. — Нельзя обязать наших граждан пользоваться в обязательном порядке этим механизмом. Если граждане хотят и им это не причиняет неудобств, то хорошо, но далеко не все хотят разглашать свои данные, особенно в таком чувствительном вопросе. На специализированные сайты может быть доступ через Госуслуги для оплаты или еще чего-нибудь, но делать это обязательным – я категорически против».

Администраторов сайтов для взрослых должно заинтересовать предложение экспертов из ГРЧЦ, ведь такой механизм поможет с легализацией и монетизацией их «бизнеса». Сфера эротических видео и фотоматериалов может столкнуться с налогами, но это подтолкнет ее к «белой» зоне экономики.

«Вывод из тени любого бизнеса позволяет наполнять бюджет. Я в этом не вижу ничего плохого», — подытожил Свинцов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Охота на педофилов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов по отношению к владельцам соответствующих ресурсов оказался более категоричен и признался, что «абсолютно не жалеет их». Если администраторы сайтов для взрослых не хотят следовать букве закона, то они должны подготовиться к штрафам и санкциям.

«Либо идет полноценная процедура идентификации пользователя, либо все. Блок, бан и тюремная камера», — отрезал Милонов.

Парламентарий допустил, что систему ЕСИА действительно можно синхронизировать с порталами 18+, но пользоваться механизмами Госуслуг можно не только в целях идентификации пользователей. Куда полезнее будет отслеживать «неблагоприятные элементы» и устраивать настоящую «охоту на педофилов».

«Я, конечно, приветствую эту инициативу с теми соображениями, что чересчур активных пользователей таких ресурсов нужно автоматически ставить на учет в ПНД [психоневрологический диспансер]. Я не говорю про тех, кто интересуется какой-то эротической продукцией. Это личное дело взрослых людей, меня это не интересует. А вот те, кто постоянно ищет детский "контент", должны отмечаться такими сайтами. Только начал смотреть запрещенный контент – сразу к нему выехали и забрали в психбольницу, пока он никого не изнасиловал», — добавил Виталий Милонов.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Реализация идеи спецов из ГРЧЦ может неплохо пополнить российский бюджет. К примеру, выручка британской платформы для эротического контента OnlyFans за прошлый финансовый год выросла на 553% и составила 281 миллион фунтов стерлингов (примерно 397 миллионов долларов США).