Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"

Спорт
90

Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре «Патриот»
vk.com / Сборная России по футболу

Медиагруппа "Патриот" пригласила экспертов для обсуждения матча Финляндия — Россия, который начался в 16:00.

Спикерами пресс-конференции станут экс-звезда ФК "Зенит" Сергей Герасимец и спортивный обозреватель Константин Осипов. Эксперты вместе посмотрят матч между Россией и Финляндией и прокомментируют его на конференции в пресс-центре "Патриот".

Кроме того, к участникам встречи присоединится публицист Евгений Понасенков, который обсудит игру по видеосвязи, передает ФАН.

Трансляция матча Евро-2020 станет доступна на Первом канале. Комментарии спикеров будут опубликованы на сайте ФАН во время перерыва игры в 16:45. Кроме того, эфир пройдет в группе медиацентра "Патриот" "ВКонтакте".

#россия #футбол #финляндия #евро-2020
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Спорт
16:20 | 16 июня
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Политика
16:19 | 16 июня
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Спорт
16:18 | 16 июня