Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре «Патриот»

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Медиагруппа "Патриот" пригласила экспертов для обсуждения матча Финляндия — Россия, который начался в 16:00.

Спикерами пресс-конференции станут экс-звезда ФК "Зенит" Сергей Герасимец и спортивный обозреватель Константин Осипов. Эксперты вместе посмотрят матч между Россией и Финляндией и прокомментируют его на конференции в пресс-центре "Патриот".

Кроме того, к участникам встречи присоединится публицист Евгений Понасенков, который обсудит игру по видеосвязи, передает ФАН.

Трансляция матча Евро-2020 станет доступна на Первом канале. Комментарии спикеров будут опубликованы на сайте ФАН во время перерыва игры в 16:45. Кроме того, эфир пройдет в группе медиацентра "Патриот" "ВКонтакте".