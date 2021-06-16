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Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 16:26 51

Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на саммите в Женеве длятся уже более часа.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил корреспондентам РИА Новости, что первая часть саммита, состоящая из переговоров в узком составе, продолжается дольше запланированного изначального времени.

Встреча глав двух государств началась на вилле Ла-Гранж в Женеве примерно в 14:30 по московскому времени. Первые переговоры должны были занять около часа, однако они длятся уже больше 1,5 часа. После них стороны согласовали два раунда расширенных переговоров. Сам саммит рассчитан примерно на пять часов.

#путин #байден #саммит
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