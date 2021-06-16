Поляков восхитил «живущий футболом» Петербург

Global Look Press / Zamir Usmanov / Global Look Press

Польский болельщик рассказал о популярности "Газпром Арены" в Петербурге и об увлеченности россиян футболом.

Польские болельщики пришли в восторг от подготовки Санкт-Петербурга к чемпионату Европы. По мнению поляков, Северная столица — идеальный футбольный город для жизни.

В рамках европейского первенства в городе на Неве пройдут семь игр, и две из них — с участием польской сборной. Фанаты из Польши прибыли в Петербург не только, чтобы поддержать национальную команду, но и посмотреть на лучшего игрока мира 2020 года — Роберта Левандовского.

Как считают польские журналисты, их земляки вовсе не расстроятся, если посетят Санкт-Петербург, пишет «ПолитРоссия». Проживший несколько лет в Северной столице поляк Гжегож Левша отметил, что "Газпром Арена" является домашним стадионом футбольного клуба "Зенит". Он уточнил, что сине-бело-голубые пользуются огромной популярностью в городе.

"Россияне увлечены футболом, многие из них играют в него на любительском уровне. Для них это действительно важно", — подчеркнул гражданин Польши.

Сборная Польши успела провести один матч на Евро-2020, потерпев поражение от команды Словакии.