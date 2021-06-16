Черчесов заявил о важности реабилитироваться в матче против Финляндии

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в матче с финнами российская команда обязана реабилитироваться.

Сборную России в среду, 16 июня, ждет важнейшая игра с финнами в Санкт-Петербурге. В настоящее время у россиян есть все шансы выйти из группы.

В ходе пресс-конференции тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что игра со сборной Бельгии однозначно заслужила критику, и уточнил, что в матче с финнами российская команда обязана реабилитироваться. Специалист отметил, что согласен с теми, "кто критикует команду, и кто ее поддерживает".

"Наша задача — реваншироваться перед ними", — подчеркнул Черчесов.

Сборная России занимает последнюю строчку в своей группе. Финляндия обыграла Данию и заняла второе место в группе, набрав три очка. Матч между Россией и Финляндией пройдет сегодня в Петербурге, встреча началась в 16:00. Команде Черчесова необходимо побеждать и финнов, и датчан, чтобы пройти в плей-офф Евро-2020.