Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Черчесов заявил о важности реабилитироваться в матче против Финляндии

Спорт
62

Черчесов заявил о важности реабилитироваться в матче против Финляндии
Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в матче с финнами российская команда обязана реабилитироваться.

Сборную России в среду, 16 июня, ждет важнейшая игра с финнами в Санкт-Петербурге. В настоящее время у россиян есть все шансы выйти из группы.

В ходе пресс-конференции тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что игра со сборной Бельгии однозначно заслужила критику, и уточнил, что в матче с финнами российская команда обязана реабилитироваться. Специалист отметил, что согласен с теми, "кто критикует команду, и кто ее поддерживает".

"Наша задача — реваншироваться перед ними", — подчеркнул Черчесов.

Сборная России занимает последнюю строчку в своей группе. Финляндия обыграла Данию и заняла второе место в группе, набрав три очка. Матч между Россией и Финляндией пройдет сегодня в Петербурге, встреча началась в 16:00. Команде Черчесова необходимо побеждать и финнов, и датчан, чтобы пройти в плей-офф Евро-2020.

#футбол #черчесов #евро-2020
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Спорт
16:20 | 16 июня
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Политика
16:19 | 16 июня
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Спорт
16:18 | 16 июня