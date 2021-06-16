Сборной Финляндии не засчитали гол в ворота России в матче Евро-2020

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Судья не засчитал гол в ворота России от команды Финляндии в самом начале матча в рамках Евро-2020.

Финский футболист Йоэль Похьянпало едва не открыл счет в матче на 3-й минуте, однако судья отменил гол. Отмечается, что нападающий финской сборной забил головой в падении.

По имеющейся информации, после просмотра эпизода арбитр пришел к выводу, что нападающий в момент подачи находился в офсайде. В настоящий момент идет первый тайм матча. Счет — 0:0.

Ранее в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию — 1:0.