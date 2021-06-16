Между юмором и уважением. Насколько устойчив рейтинг краснодарского «батьки»?

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Краснодарский край, наряду с вернувшимся в Россию Крымом, это самый южный регион страны, курортная жемчужина, житница, здравница. По определению, это субъект РФ с богатейшими ресурсами, возглавлять который престижно, но рискованно.

Значимость губернаторского поста в одном из регионов-лидеров страны затмевается именно риском — ведь обладая такими стартовыми позициями, ты обязан показывать выдающиеся результаты. Способен ли на это действующий глава края Вениамин Кондратьев? Казалось бы, да, учитывая его личные позиции на старте карьеры.

Человек незаурядного ума, получивший два высших образования, он – филолог и юрист. Необычная история: в Кубанском госуниверситете студент Кондратьев получил две специальности почти одновременно. Ученый совет вуза в качестве эксперимента разрешил ему учиться сразу на двух факультетах по индивидуальному графику.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Трудовой путь избрал для себя в сфере юриспруденции, видимо, как более практичный. Начинал в 1991-м юрисконсультом в одной из компаний Краснодара, через три года его пригласили в правовое управление администрации края, где он дослужился до начальника, а затем и до замглавы администрации.

В 2014 году Вениамин Кондратьев «покорил Москву»: его пригласили на работу в Управление делами президента РФ, где через год он стал заместителем управляющего. И вроде бы рост стремительный, мечта сбылась, но… Вениамин Иванович был призван в числе «целинников» – руководителей федерального уровня, которых президент направил в регионы, поднимать эту самую «целину».

В 2015-м по уже обкатанной схеме Кондратьев стал сначала врио губернатора Краснодарского края: осенью он набрал на выборах 83,6% голосов и вступил в свой первый срок на посту. А в сентябре 2020-го, получив почти те же стабильные 83%, уже переизбрался на повторный.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Казалось, поддержка электората обеспечена, экономические показатели тоже со знаком «+». Более всего впечатляет, что за первые пять лет при Кондратьеве Краснодарский край сократил свой долг со 145,3 млрд рублей (98,6% годового дохода региона) до 99,5 млрд (41% бюджета). Да, представьте, прежние руководители умудрились загнать в долги даже Кубань.

Впрочем, случались и срывы. Переизбрание Вениамина Кондратьева на посту главы Краснодарского края совпало с пожаром в ЖК «Екатерининский», где выгорело 54 квартиры.

vkondratev.ru /

Оказалось, что вспыхнувший, как спичка, жилой дом — это самострой, узаконенный со второй попытки судом. И говорят, что таких самостроев на морском берегу предостаточно, где «золотая» земля буквально расходится по рукам. На фоне этого некоторые даже заговорили о скорой отставке губернатора…

Впрочем, опрошенные нами эксперты не спешат торопить события. Например, по мнению известного политтехнолога Андрея Максимова, пока говорить о чем-либо преждевременно, ситуация прояснится после съезда «Единой России».

«Передвигать людей сейчас вряд ли будут», — предположил аналитик.

Видный российский политолог Виктор Потуремский напомнил, что сейчас страна живет в условиях большого цикла — выборов в Государственную думу. И именно это на ближайшие месяцы — основная задача для чиновников различных уровней власти. С такой точки зрения ротация губернаторского пула сейчас вряд ли уместна.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, в свою очередь, отметил любопытные особенности характера жителей жарких регионов:

«Что касается Кондратьева, на юге России всегда есть запрос на перемены. Здесь традиционно с большим чувством юмора относятся к своим руководителям, они любят над ними подтрунивать, сваливать на них неудачи и беды. Но в то же время их всегда здесь очень уважают, считая, что они должны оставаться с ними [жителями – Прим. ред.]».

Как полагает эксперт, Вениамин Кондратьев, поскольку он совсем недавно переизбрался, будет работать еще долго. Тем более на этот цикл он точно не съемный, уже поздно что-то менять. До нового года, отметил Куртов, разговоров вокруг политика точно не будет, так как пока в регионе все стабильно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

А вот кубанский аналитик, доцент кафедры политологии КубГУ Наталья Юрченко считает, что основной тенденцией политического процесса на Кубани является активизация деятельности внутрипартийных групп интересов и лоббистов:

«Это проявилось уже на праймериз "ЕР": например, в регионе дольше, чем в других субъектах РФ, подводились итоги голосования. Кроме того, возникла конфликтная ситуация в Сочи. Стало известно, что на федеральном уровне зафиксированы изменения в расстановке политических акторов».

В частности, центральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» сообщил о том, что с жалобой обратился известный в политическом бомонде действующий депутат Госдумы от Краснодарского края Константин Затулин. Он заявил, что против него на праймериз использовался административный ресурс.

«Кроме того, особенность выборов (и праймериз "ЕР" тоже демонстрируют это) в том, что начинает проявляться конфликт между поколениями: руководство партии призывает обновлять кадры и мобилизовывать молодежь в политику. Но результаты праймериз говорят о том, что молодежь не сильно представлена в числе победителей», — отметила Юрченко.

Эти и другие признаки могут свидетельствовать о наметившейся напряженности между Сочи и Москвой, между центром и регионом – предполагает наш собеседник, говоря о ситуации на Кубани в канун больших выборов в ГД.