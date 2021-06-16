Нейтральность и сдержанность стали основной темой букетов для саммита в Женеве

kremlin.ru / Администрация президента России

Букеты на саммите президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве были выполнены в зеленом и белом цветах.

Цвета, которые использовались в букетах, отражают нейтральность и сдержанность. Изначально планировалось составить композиции из синего, белого и красного, что соответствует цветам российского и американского флагов.

Prt Scr Telegram / РИА Новости

Затем компании Protocol, которая занималась подготовкой цветов, поручили изменить цвета на зеленый и белый. Об этом рассказала флорист организации Аделина Филипп. Цветы всегда занимали важное место в дипломатии, отметили La Tribune de Genève.