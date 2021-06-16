Австрийского нападающего Арнаутовича дисквалифицировали на один матч Евро-2020

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Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович не поможет своей команде в матче с Нидерландами на Евро-2020. Игрока дисквалифицировали за расистское высказывание.

Спортсмена, который является сербом по происхождению, обвинили в оскорблении футболистов Северной Македонии Эзгяна Алиоски и Эгзона Бейтулая, имеющих албанские корни. В следующем матче группового этапа чемпионата Европы австрийцам предстоит сыграть с командой Нидерландов. Стартовый свисток в этой игре прозвучит 17 июня в 22:00 по московскому времени.

Команда Австрии начала выступление на Евро-2020 с победы над сборной Северной Македонии. Подопечные Франко Фоды обыграли своих соперников со счетом 3:1. В составе победителей отличились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович.