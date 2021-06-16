Зеленский заявил о готовности создать «самую мощную армию в Европе»

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Если западные страны перестанут поддерживать Киев в конфликте с республиками Донбасса, то государству придется создать самую мощную армию в Европе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.

Украинский глава объяснил, что он имеет в виду выход страны на войсковое и техническое превосходство, которое станет достижимым благодаря человеческому потенциалу. При этом Зеленский считает, что ничего хорошего в таком пути нет, потому что государство не сможет развиваться в других сферах.

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — заявил политик.

Зеленский также добавил, что в Донбассе умирают украинцы, которые следуют принципам НАТО и ЕС, а значит Европа должна вмешаться в ситуацию.

Одновременно с тем в своей стране Зеленский подвергается серьезной критике. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной рады заявила, что над Украиной вот-вот начнется «расправа», а граждан страны превратили в рабов.