Вооруженный мужчина напала на росгвардейца с ножом в Томске

35.rosgvard.ru / Пресс-служба Росгвардии по Вологодской области

Один росгвардеец получил ножевое ранение во время выезда в квартиру, где вооруженный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов в один из домов Томска. Дверь в квартиру никто не открыл. Через некоторое время из помещения выбежал мужчина. В его руках были нож и пистолет.

Он выстрелил несколько раз в росгвардейцев и порезал щеку одному из служителей порядка, а также нанес рану гражданскому лицу.

Злоумышленник также пытался напасть на другого сотрудника, но тот применил табельное оружие. Мужчину удалось задержать. Его передали правоохранительным органам.