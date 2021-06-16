Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вооруженный мужчина напала на росгвардейца с ножом в Томске

Происшествия
/ Обновлено: 16 июня 2021 15:53 51

Вооруженный мужчина напала на росгвардейца с ножом в Томске
35.rosgvard.ru / Пресс-служба Росгвардии по Вологодской области

Один росгвардеец получил ножевое ранение во время выезда в квартиру, где вооруженный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов в один из домов Томска. Дверь в квартиру никто не открыл. Через некоторое время из помещения выбежал мужчина. В его руках были нож и пистолет.

Он выстрелил несколько раз в росгвардейцев и порезал щеку одному из служителей порядка, а также нанес рану гражданскому лицу.

Злоумышленник также пытался напасть на другого сотрудника, но тот применил табельное оружие. Мужчину удалось задержать. Его передали правоохранительным органам.

#нападение #росгвардия #томск
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Спорт
16:20 | 16 июня
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Политика
16:19 | 16 июня
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Спорт
16:18 | 16 июня