kremlin.ru / Администрация президента России

Американский президент Джо Байден стал пятым главой Белого дома, который провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя женевский саммит, Байден назвал Путина «достойным соперником, жестким и умным».

Как напомнил газете «Взгляд» российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий, ранее Владимир Путин и Джо Байден уже встречались лично, но тогда нынешний американский президент занимал пост вице-президента США.

Также Дробницкий отметил, что российско-американские саммиты имели решающее значение лишь в 1980-х годах, а сейчас смысл этих встреч сводится тому, чтобы задать тон двусторонних отношений, определив, какие каналы взаимодействия будут открыты, а какие закрыты. По итогам этих саммитов экспертные группы внутри заданных конфигураций продолжат добиваться определенных соглашений.

Global Look Press / Democratic National Convention v

Говоря о встречах российского президента с предшественниками Джо Байдена на посту президента США, Дмитрий Дробницкий отметил, что достаточно необычными по сути первые встречи Владимира Путина с Биллом Клинтоном.

«Тогда президент России в шутливой форме предложил ему рассмотреть возможность вступления России в НАТО. На что Клинтон ответил, что не против такого расклада», — рассказал эксперт.

При 43-м президенте США Джордже Буше-младшем, то есть примерно до середины 2000-хгодов, казалось, что Россия сможет, сохраняя свой суверенитет, развиваться в рамках глобального Запада, и что серьезных противоречий между Москвой и Вашингтоном нет, а если какие-то и есть, то эти противоречия лишь недоразумение.

«Это была общая мысль. И Владимир Путин понимал эти настроения. Точкой бифуркации стала речь Путина в Мюнхене в 2007 году. Тогда стало понятно, что жить бок о бок с Западом и стать его интегральной частью, сохраняя при этом независимость, не получается, — напомнил Дробницкий. — Это говорит о серьезной эволюции российско-американских отношений и представлений обеих стран друг о друге».

flickr.com / The U.S. National Archives

В настоящее время, Россия заявляет о себе, как о государстве, защищающем собственные национальные интересы даже если они не совпадают с интересами Запада.

Нынешняя встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве важна сразу по нескольким причинам, добавил политолог.

Байден, по его словам, является представителем «глубинного начальства», компромиссной фигурой, которая находится под воздействием разных американских кланов. Кроме того, его, перед встречей с Владимиром Путиным еще «хорошенько обработали» европейцы.

Встреча Путина и Байдена, по мнению Дробницкого, является в рафинированном виде встречей двух людей, представляющих разные цивилизации, две соверш5енно разные системы.

«Самый главный вопрос – примет ли Байден то, что он имеет дело действительно с другой цивилизацией. Если да, то можно будет говорить о деэскалации и предсказуемых отношениях. Если нет, тогда напряженность будет продолжать расти», – заключил политолог.