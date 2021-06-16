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Сборная России огласила стартовый состав перед матчем с Финляндией на Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 16:11 55

Сборная России огласила стартовый состав перед матчем с Финляндией на Евро-2020
vk.com/teamrussia /

Пресс-служба российской сборной назвала имена игроков, которые выйдут на поле в матче против Финляндии.

Санкт-Петербург готовится к матчу между сборными России и Финляндии на групповом этапе чемпионата Европы. Пресс-служба национальной команды опубликовала список стартового состава. В него вошли Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Фернандес, Кузяев, Головин, Миранчук и Дзюба в качестве капитана.

Игра сборных стартует в 16:00 по московскому времени. Матч пройдет на поле стадиона "Газпром Арена".

#россия #футбол #финляндия #евро-2020
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