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Британский канал заменил выступление Джонсона кадрами с кортежем Путина

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 15:17 84

Британский канал заменил выступление Джонсона кадрами с кортежем Путина
youtube.com / Prt Scr

Телеканал Sky News приостановил трансляцию выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на саммит.

Изначально британский канал поделил экран на две части, в одной из которых транслировалось выступление Джонсона в Палате общин, а в другой — движение кортежа Путина по улицам Женевы. После того, как российский лидер вышел из автомобиля, Sky News полностью перешел на показ кадров из швейцарского города.

#путин #джонсон #саммит #ла-гранж
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