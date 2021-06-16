Британский канал заменил выступление Джонсона кадрами с кортежем Путина

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Телеканал Sky News приостановил трансляцию выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на саммит.

Изначально британский канал поделил экран на две части, в одной из которых транслировалось выступление Джонсона в Палате общин, а в другой — движение кортежа Путина по улицам Женевы. После того, как российский лидер вышел из автомобиля, Sky News полностью перешел на показ кадров из швейцарского города.