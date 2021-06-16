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Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет президента РФ над Женевой

Армия
/ Обновлено: 16 июня 2021 15:16 59

Истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет президента РФ над Женевой
kremlin.ru / Администрация президента России

ВВС Швейцарии сопровождали борт президента РФ Владимира Путина в период приближения к Женеве.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Летчики из Швейцарии не один раз поднялись в воздух, чтобы встретить высокопоставленных российских гостей. Военные отмечают, что сопровождение свидетельствует о почете и уважении.

Российский и американский лидеры проводят переговоры на швейцарской вилле Ла-Гранж в Женеве. Саммит стал первым после того, как Джо Байден занял пост президента США.

#путин #байден #саммит
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