Госдума запретила публично показывать портрет Гитлера без осуждения

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, который запрещает демонстрировать и распространять нацистскую символику. На портреты военных преступников времен Второй мировой войны также наложили табу.

В частности, под запретом оказались изображения основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и его высокопоставленных последователей. Все выступления, портреты и атрибутика нацистов занесены в категорию экстремистских материалов.

Автор инициативы, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская ранее говорила, что подобная демонстрация должна наказываться так же, как и ношение свастики на груди. Сейчас в России за такое административное правонарушение предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или арест на 15 суток.

При этом запрет не распространяется на показ атрибутики или изображений, если они сопровождаются осуждением идеологии нацизма, не популяризируют и не оправдывают ее.

Авторы законопроекта отметили, что инициатива нужна для предотвращения героизации преступников Второй мировой войны в России, стране, в которой миллионы людей стали жертвами фашизма.