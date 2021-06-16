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Путин рассмешил Байдена перед саммитом в Женеве

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 15:01 114

Путин рассмешил Байдена перед саммитом в Женеве
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Встреча лидеров России и США проходит в непринужденной обстановке. Президент РФ Владимир Путин обменялся остроумными репликами с коллегой Джо Байденом.

Первая встреча лидеров государств проходит на вилле Ла-Гранж в Женеве. Владимир Путин поприветствовал Джо Байдена перед переговорами, которые состоятся впервые с момента заступления американского политика на президентский пост. Лидер России пожал руку главе США, пообщался с коллегой и рассмешил его шуткой, пока пресса покидала зал переговоров, передает РИА Новости.

#путин #байден #женева
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