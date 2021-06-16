Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем Евро-2020 с финнами

Global Look Press / Igor Russak

Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем Евро-2020 с командой Финляндии. Встреча начнется в 16:00 на стадионе "Газпром Арена".

На стадионе "Петровский", где проходила тренировка, не был замечен Юрий Жирков, получивший травму в матче с Бельгией. Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Игорь Дивеев вышли на поле вместе с другими футболистами.

Финская команда накануне провела тренировку в Зеленогорске. После поражения от сборной Бельгии российская национальная команда находится на последнем месте в группе B.