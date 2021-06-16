Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем Евро-2020 с финнами

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 15:12 96

Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем Евро-2020 с финнами
Global Look Press / Igor Russak

Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем Евро-2020 с командой Финляндии. Встреча начнется в 16:00 на стадионе "Газпром Арена".

На стадионе "Петровский", где проходила тренировка, не был замечен Юрий Жирков, получивший травму в матче с Бельгией. Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Игорь Дивеев вышли на поле вместе с другими футболистами.

Финская команда накануне провела тренировку в Зеленогорске. После поражения от сборной Бельгии российская национальная команда находится на последнем месте в группе B.

#сборная россии #евро-2020
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Понасенков и Герасимец прокомментируют матч России и Финляндии в медиацентре "Патриот"
Спорт
16:20 | 16 июня
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Путин и Байден проводят переговоры в узком составе дольше запланированного времени
Политика
16:19 | 16 июня
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Поляков восхитил "живущий футболом" Петербург
Спорт
16:18 | 16 июня