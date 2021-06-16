Путин выразил благодарность Байдену за предложение встретиться лично

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за предложение провести очную встречу.

Лидеры двух стран в настоящее время находятся в Женеве, где проходит саммит Россия — США. Байден в ответ на благодарность Путина отметил, что встреча лицом к лицу полезна.

Американский лидер также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также существующие между Россией и США разногласия. Российский лидер выразил надежду, что беседа будет продуктивной.

На саммите, который проходит на вилле Ла-Гранж, стороны планируют затронуть ряд вопросов, в том числе касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений.