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Путин выразил благодарность Байдену за предложение встретиться лично

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 14:51 76

Путин выразил благодарность Байдену за предложение встретиться лично
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360 / прямая трансляция

Российский президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за предложение провести очную встречу.

Лидеры двух стран в настоящее время находятся в Женеве, где проходит саммит Россия — США. Байден в ответ на благодарность Путина отметил, что встреча лицом к лицу полезна.

Американский лидер также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также существующие между Россией и США разногласия. Российский лидер выразил надежду, что беседа будет продуктивной.

На саммите, который проходит на вилле Ла-Гранж, стороны планируют затронуть ряд вопросов, в том числе касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений.

#путин #байден #женева
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