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Рубль перешел к росту на фоне переговоров президентов России и США

Экономика
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Рубль перешел к росту на фоне переговоров президентов России и США
cbr.ru / Банк России

Рубль перешел к росту на фоне встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Саммит России и США проходит в Женеве на вилле Ла-Гранж. Встреча, инициатором которой стала американская сторона, станет первой с момента избрания Байдена на пост президента.

Главы государств планируют обсудить обширный блок вопросов. Основной повесткой станет перспектива дальнейших двухсторонних отношений и взаимодействие стран в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

#путин #байден #саммит #рубль
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