Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретились в Женеве

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились в рамках женевского саммита на вилле Ла-Гранж. Президенты пожали друг другу руки при встрече.

Перед началом переговоров Байден, Путин и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга вышли к парадному входу места встречи.

В рамках переговоров в Женеве лидеры стран обсудят обширный блок вопросов, в том числе перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и работу в рамках борьбы с пандемией коронавируса.