Байден заселился в женевский отель, где останавливался Горбачев

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Президент США Джо Байден поселился в швейцарском отеле "Интерконтиненталь", который имеет особую политическую историю.

Американский лидер прибыл в Женеву на саммит Россия — США. Он разместился в отеле "Интерконтиненталь", где 36 лет назад встречались бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и 40-й президент США Рональд Рейган.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден уже встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве. Основной темой переговоров станут двусторонние отношения.