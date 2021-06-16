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Байден заселился в женевский отель, где останавливался Горбачев

Политика
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Байден заселился в женевский отель, где останавливался Горбачев
Global Look Press / Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден поселился в швейцарском отеле "Интерконтиненталь", который имеет особую политическую историю.

Американский лидер прибыл в Женеву на саммит Россия — США. Он разместился в отеле "Интерконтиненталь", где 36 лет назад встречались бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и 40-й президент США Рональд Рейган.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден уже встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве. Основной темой переговоров станут двусторонние отношения.

#байден #женева #отель
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