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Байден прибыл на виллу Ла-Гранж через 12 минут после Путина

Общество
/ Обновлено: 16 июня 2021 14:39 81

Байден прибыл на виллу Ла-Гранж через 12 минут после Путина
Global Look Press / Kremlin Pool / White House

Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла-Гранж в Женеве спустя 12 минут после приезда президента РФ Владимира Путина.

Саммит российского лидера и его коллеги из США проходит в Швейцарии. Провести переговоры предложили в Вашингтоне. Это первая встреча Путина и Байдена с того момента, как последний занял пост президента США.

Стороны во время переговоров намерены обсудить вопросы, касающиеся разных сфер. Речь пойдет о перспективах развития отношений между Москвой и Вашингтоном и деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

#путин #байден #саммит
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