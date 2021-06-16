Байден прибыл на виллу Ла-Гранж через 12 минут после Путина

Global Look Press / Kremlin Pool / White House

Президент США Джо Байден прибыл на виллу Ла-Гранж в Женеве спустя 12 минут после приезда президента РФ Владимира Путина.

Саммит российского лидера и его коллеги из США проходит в Швейцарии. Провести переговоры предложили в Вашингтоне. Это первая встреча Путина и Байдена с того момента, как последний занял пост президента США.

Стороны во время переговоров намерены обсудить вопросы, касающиеся разных сфер. Речь пойдет о перспективах развития отношений между Москвой и Вашингтоном и деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.