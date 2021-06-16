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Журналист рассказал о подарках, которые привезла в Женеву российская делегация

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 14:38 75

Журналист рассказал о подарках, которые привезла в Женеву российская делегация
Prt Scr youtube.com / Ruptly

Делегация из России привезла на встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подарочные пакеты.

Представители страны прибыли в Женеву, где проходит саммит, с увесистыми пакетами. Об этом сообщил в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Делегация направилась на виллу Ла-Гранж, где пройдут переговоры глав двух государств. Журналист предположил, что в больших пакетах могут быть "презенты для Байдена".

Pr Scr telegram.org / Пул N3

#путин #байден #саммит #подарки
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