Владимир Путин поприветствовал президента Швейцарии рукопожатием

Global Look Press / Pontus Lundahl / Tt / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Швейцарии Ги Пармеленом перед переговорами с главой США Джо Байденом в Женеве.

Лидеры стран Швейцарии и России провели короткую встречу на вилле Ла-Гранж, где состоится саммит. Президент Владимир Путин поприветствовал коллегу крепким рукопожатием. Затем между главами государств состоялась непродолжительная беседа на ногах.

В настоящий момент Путин готовится к обсуждению ряда вопросов с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудят борьбу с распространением коронавируса, киберпреступность, а также перспективы отношений между государствами.