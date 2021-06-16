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Владимир Путин поприветствовал президента Швейцарии рукопожатием

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 14:26 77

Владимир Путин поприветствовал президента Швейцарии рукопожатием
Global Look Press / Pontus Lundahl / Tt / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Швейцарии Ги Пармеленом перед переговорами с главой США Джо Байденом в Женеве.

Лидеры стран Швейцарии и России провели короткую встречу на вилле Ла-Гранж, где состоится саммит. Президент Владимир Путин поприветствовал коллегу крепким рукопожатием. Затем между главами государств состоялась непродолжительная беседа на ногах.

В настоящий момент Путин готовится к обсуждению ряда вопросов с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудят борьбу с распространением коронавируса, киберпреступность, а также перспективы отношений между государствами.

#путин #байден #Пармелен
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