«Уязвимое место России». Зачем в НАТО обнадежили Украину перед встречей Путина и Байдена

TACC / Метцель Михаил

Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком» на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, отметил сам российский президент. В основе урегулирования кризиса на Украине должны лежать Минские соглашения — с этим согласна и американская сторона, добавил он.

«Эта тема [вступления Украины в НАТО, — прим.ред.] затрагивалась мазком. Тут нечего и обсуждать!», — заявил Путин.

Очередные обещания

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пока не рассматривает вступление в него Украины и Грузии. По его словам, сейчас в центре внимания находится соответствие этих стран стандартам НАТО.

В частности, требования альянса к Украине не изменились: это проведение военной реформы, усиление гражданского контроля над вооруженными силами и борьба с коррупцией.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ <…> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. <…> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину в продолжении реформ внутри страны», — цитирует Столтенберга Defence News.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

Генеральный секретарь отметил, что Россия не может наложить вето на потенциальное вступление Украины и Грузии в НАТО — этот вопрос будут решать власти этих стран и 30 стран-участниц Североатлантического альянса. Чиновник напомнил о поддержке, которую оказывает НАТО Украине для проведения необходимых реформ. Однако альянс «хочет от страны большего».

Двумя днями ранее члены НАТО в очередной раз пообещали Украине и Грузии возможное вступление в альянс в будущем. Киев же настоятельно призвали к «дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами Украины» — вероятно, речь шла о неоднократно нарушаемых украинской стороной Минских соглашениях, гарантирующих урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Однако даже вопреки внутреннему военному конфликту, формально препятствующему возможному членству в НАТО, страну могут принять в ряды альянса. «Политика Сегодня» выяснила, что на самом деле тормозит процесс и как долго Киев будет довольствоваться незавидной ролью задержавшегося кандидата.

Сигнал для России

Заявление Столтенберга по поводу украинских перспектив в альянсе не просто так прозвучало накануне встречи президентов США и России, отмечает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько. Этот вопрос является способом давления на Россию перед важным диалогом, особенно во время противостояния двух держав, пытающихся разграничить сферы влияния — в том числе и на Украине.

«Для российского руководства Украина, Грузия и все постсоветское пространство — это уязвимые места. Угроза включить эти страны в состав НАТО звучит весомо. Но есть масса стран, которые не находясь в составе блока позволяют масштабное военное присутствие на своей территории. Если США захотят нарастить присутствие на Украине, ее членство в НАТО не обязательно», — рассказал Безпалько «Политике Сегодня».

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Однако для самой Украины обещания руководства НАТО звучат куда менее угрожающе, чем для России. Заявление Столтенберга означает, что даже в области риторики никаких четких гарантий о включении Украины в состав альянса до сих пор нет и не предвидится.

«Необходимость реформ, борьбы с коррупцией — это либо усиление внешнего контроля над Украиной путем создания разных контрольных органов типа НАБУ, либо отговорки, которые позволят отказать стране во вступлении в НАТО под предлогом того, что реформы не завершены, государство плохо управляется, плохо собираются налоги, армия не реформирована и тому подобное», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

По словам политолога, в этой ситуации Украина напоминает Южный Вьетнам военных времен: крайне коррумпированное государство, поддерживаемое Штатами, потерпело поражение в войне с Северным Вьетнамом и партизанами именно после вывода американских войск из-за внутриполитических процессов, происходящих в Штатах. И украинскому руководству стоило бы поучиться на чужих исторических ошибках.

Ранее российский дипломат Николай Топорнин объяснил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным по итогам прошедшей встречи. Подробнее о том, почему у волнующего весь мир диалога не будет совместного продолжения перед прессой — читайте в нашей статье.