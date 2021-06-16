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Президент Швейцарии прибыл к вилле Ла-Гранж в Женеве

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 14:15 75

Президент Швейцарии прибыл к вилле Ла-Гранж в Женеве
wikipedia.org / Romano1246 / CC BY-SA 3.0

Кортеж президента Швейцарии Ги Пармелена прибыл к вилле Ла-Гранж в Женеве, где состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

К вилле уже прибыла российская делегация, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Главы двух государств обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию коронавируса и многое другое.

Сообщается, что инициатором диалога выступил Вашингтон. Эта встреча будет первой с момента прихода Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов Америки.

#путин #байден #саммит #женева
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