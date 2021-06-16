Президент Швейцарии прибыл к вилле Ла-Гранж в Женеве

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Кортеж президента Швейцарии Ги Пармелена прибыл к вилле Ла-Гранж в Женеве, где состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

К вилле уже прибыла российская делегация, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Главы двух государств обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию коронавируса и многое другое.

Сообщается, что инициатором диалога выступил Вашингтон. Эта встреча будет первой с момента прихода Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов Америки.