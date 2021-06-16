Губернатор Свердловской области заявил о намерении сократить чиновников

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о сокращении состава областной исполнительной власти, выступая с докладом на заседании заксобрания.

«Пахать придется удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своем кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей — мне точно не по пути. Прошу своих коллег, прежде всего, запомнить эти слова», — сказал глава региона.

Куйвашев отметил важность удовлетворения просьб жителей со стороны чиновников, порекомендовав коллегам обращать внимание не только на мегапроекты, инвестиции и инновации, не умоляя значимости тем.

«Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диалога, открытого общения по самым сложным вопросам. Как говорится, смелее выходить к людям – хоть в больших городах, хоть в сельских территориях», — заключил губернатор.

Напомним, в мае 2021 года Куйвашев предложил американскому миллионеру Илону Маску рассмотреть территорию «Титановой долины» для строительства завода Tesla.