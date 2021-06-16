Дмитрий Певцов решил идти в депутаты Государственной думы

ИА «Политика Сегодня» / Лина Белова

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил о своем намерении стать депутатом Государственной думы. Об этом он рассказал на открытии Штаба общественной поддержки, расположенном в московском районе Алтуфьево.

По словам Певцова, он собирается идти в Государственную думу самовыдвиженцем по 200-му округу, для чего ему надо собрать 20 000 подписей москвичей.

«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат, я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив», — отметил Певцов.

Он добавил, что известность даст ему возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей, а независимость обяжет добиваться справедливости для каждого человека.

Как рассказал артист, ему вместе с «Добровольцами Певцова» (неформальное движение поддержки) уже удалось решить ряд вопросов в Медведковском избирательном округе (200-й округ) — например, отстоять театр «МЕЛ», который чиновники хотели лишить помещения.

Общественники также встали на защиту студийной мастерской на Олонецкой, 15А, добиваются скорейшей реконструкции кинотеатра «Полярный», а также продолжают настаивать на проведении независимой экологической экспертизы на месте бывшего мусоросортировочного завода, и это лишь часть местных инициатив.

Пресс-служба партии Справедливая Россия — За правду / Лина Белова

Своими задачами в Государственной думе Певцов видит отмену пенсионной реформы, корректировку закона о культуре, содействие развитию системы доступных детских и юношеских творческих центров. Также среди его инициатив — «боевые» выплаты для ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, рассмотрение вопроса о предоставлении гражданам России безусловного базового дохода и выплата миллиона рублей на третьего ребенка многодетным семьям.

Своего давнего друга и соратника поддержал в решении выдвигаться в депутаты Герой России, полковник Евгений Конопелькин, а также жена Певцова Народная артистка России Ольга Дроздова.

Из личного архива Дмитрия Певцова /

О поддержке кандидатуры Певцова также заявили на открытии штаба представители ветеранских организаций, спортивно-досуговых центров, Советов семей, Общества ветеранов Чернобыля и других техногенных катастроф, руководители РОО, семьи, имеющих детей инвалидов «Доброе сердце» и «Светлячок», организация «МОЯ СЕМЬЯ», а также инициативные группы жителей СВАО Москвы.

В состав 200-го избирательного округа входят территории московских районов Алтуфьевский, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Северный, Лианозово и Бибирево.