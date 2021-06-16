Россия за день. Главное: «депутат за депутата» в Иркутске и доход американцев в Самаре

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Омская область. Роспотребнадзор в Омске выступил с предложением отменить выпускные вечера в регионе. В ведомстве предложили запретить не только традиционные общегородские гулянья на Иртышской набережной, но и банкеты для отдельных классов.

Саратовская область. Саратовские коммунисты устроили перепалку на заседании гордумы. Воспользовавшись отсутствием большинства «единороссов», депутаты от КПРФ потребовали сменить повестку заседания, учитывая интересы их избирателей. В итоге спустя час парламентарии продолжили работать по намеченному плану.

Иркутская область. Депутаты гордумы Иркутска проигнорировали требование прокуратуры лишить мандата коллегу по парламенту Павла Сумарокова. Ранее вскрылось, что он предоставил недостоверную декларацию, подменив банковские счета, не указав источник дохода жены и наличие дома.

Челябинская область. Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о проблемах областного центра, которые власти намерены решить в ближайшее десятилетие. В их числе отток жителей, снижение инвестиций, проблемы с экологией и несформированный облик города.

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Брянская область. Ольга Богомаз из Брянска шестой раз подряд стала лидером в рейтинге самых богатых жен губернаторов. Ее доход в 2020 году составил 979 млн рублей. При этом сам глава региона задекларировал чуть менее 5,5 миллиона.

Новосибирская область. В Новосибирске заключили под стражу директора АЗС, при взрыве на которой 14 июня пострадали более 30 человек. Романа Гармидера отправили ожидать суда в СИЗО до 14 августа. Свою вину он не признает и намерен обжаловать решение.

Самарская область. В Самарской области металлургическому заводу, принадлежащему американскому концерну Alcoa, до августа запретили платить прибыль США. Ранее ФАС заподозрила инвестора Пола Сингера в препятствовании производству для поддержания обороноспособности России.

Республика Коми. Главу Коми Владимира Уйбу госпитализировали с коронавирусом. В своем обращении к жителям он рассказал, что заболевание могло бы протекать в «очень тяжелой форме», если бы не вакцина, полученная им еще феврале этого года.

Республика Саха. Следователи произвели обыски в администрации Якутска. Причиной стали финансовые нарушения при исполнении трех контрактов по ремонту дорог, выявленных ранее при проверке специалиста-ревизора МВД.

Магаданская область. В Магадане завели уголовное дело против двух директоров дальневосточной дорожной компании, входящей в структуру Росавтодора. Их обвинили в некачественном ремонте моста на федеральной трассе «Колыма». Задержанным грозит от трех до десяти лет заключения.

Хабаровский край. В Хабаровске на выборы губернатора региона заявились уже шесть партий: ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленые», КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и «Зеленая альтернатива».

Пермский край. Российский лоукостер «Победа» запустил рейсы на Кипр из Перми. Первый же самолет был заполнен на 97%. Сообщается, что лайнеры будут летать до Ларнаки каждый понедельник вплоть до сентября. Время в воздухе составит чуть меньше пяти часов.

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Волгоградская область. Сторонники проведения референдума по смене часового пояса в Волгограде потребовали у избиркома перепроверить бланки с подписями. По их словам, под брак попадают всего несколько десятков из них, но в комиссии почему-то насчитали более 1200.

Санкт-Петербург. «Росгеология» распродает имущество в Петербурге. На продажу за полмиллиарда рублей выставлено здание площадью в 9,5 тысяч квадратных метров на Васильевском острове. Кроме того, ведомство отправило на торги завод «Геологоразведка», комплекс в Красном Селе и здание на Кондратьевском проспекте.

Республика Бурятия. Новым начальником УФСИН в Бурятии стал полковник внутренней службы Сергей Кудрявцев. Удостоверение ему вручил глава всероссийского управления охраны и конвоирования уголовно-исполнительной службы Александр Шляхов.