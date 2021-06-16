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ФСБ задержала десять членов этнической преступной группы в ЕАО

Происшествия
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:56 66

ФСБ задержала десять членов этнической преступной группы в ЕАО
Ruptly /

Сотрудники ФСБ в Еврейской автономной области задержали десять членов преступной группы. В нее входили военные службы Биробиджанского гарнизона и выходцы с Северного Кавказа.

Преступники вымогали деньги у военных и гражданских. Их также подозревают в причастности к разбойному нападению на бизнесмена и применении насилия к полицейскому.

В результате обыска силовики обнаружили два прицела к СВД, два бронежилета, три гладкоствольных ружья, 50 патронов. Найдены несколько банковских карт, оформленных на подставных лиц, и религиозная литература. Предположительно, она может иметь экстремистское содержание.

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