Ингерманландец Иванов, кокаин и братья Еременко: русский след в футбольной сборной Финляндии

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Сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная России проведет «матч жизни» в рамках группового этапа чемпионата Европы – подопечным Станислава Черчесова во что бы то ни стало необходимо обыгрывать команду Финляндии, которая удивила экспертов и обыграла на старте турнира команду Дании.

На бумаге Россия выглядит явным фаворитом противостояния, однако подбор горячих парней у главного тренера Маркку Канервы – что надо. Финны бодро прошли квалификацию к турниру, оставив позади себя в отборочной группе чемпионов Европы-2004 из Греции и крепкую команду Боснии и Герцеговины.

Главная атакующая звезда команды – 31-летний форвард «Норвича» со звучным для русского уха именем Теэму Пукки, который забивает в каждом третьем матче за национальную сборную (90 матчей, 30 мячей).

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Обозреватели Iltalehti называют Пукки преемником легендарного нападающего Яри Литманена, феерившего в 90-е в составе амстердамского «Аякса». Примечательно, что Теэму в первом матче за сборную заменил заслуженного ветерана в товарищеской встрече против Японии в 2009 году, ознаменовав завершение целой эпохи финского футбола.

В той сборной Финляндии, не знавшей особых успехов, но регулярно поставлявшей игроков в ведущие европейские чемпионаты, заметную роль играли и русские.

Советская экспансия в финский спорт началась в конце 80-х годов – перестройка, приоткрывшиеся границы и возможность вырваться из неопределенности привлекала футболистов, хоккеистов и других «игровиков» на сходе карьеры выбирать пути отхода на Запад.

Одним из таких футболистов стал Алексей Еременко-старший. Он начинал свой путь в ростовском СКА, играл в связке с местным идолом Сергеем Андреевым и быстро привлек внимание столичных грандов. Однако ни в «Спартаке», ни в «Торпедо» закрепиться полузащитник не сумел.

Переход в московское «Динамо» в 1988 году было оживил 24-летнего уроженца Новочеркасска, но спустя полтора года из-за конфликта с тогдашним наставником бело-голубых Анатолием Бышовцем Еременко был вынужден покинуть команду. Тут-то ему и подвернулся вариант с Финляндией.

Еременко-старший вместе с женой и детьми – Алексеем и Романом – в 1990 году переехал в тихий 20-тысячный городок Пиетарсаари на берегу Ботнического залива, где стал настоящей легендой местного «Яро». С приходом советского футболиста команда преобразилась: в 1992-м коллектив из Западной Финляндии стал финалистом Кубка страны, а в 1996-м в первый и последний раз в истории сыграл в еврокубках, правда в Кубке Интертото игроки «Яро» не смогли пройти далеко.

Вскоре Еременко-старшим заинтересовались клубы из Норвегии и Греции, но командировки в «Тромсе» и «Атинаикос» получились не столь успешными. Вернувшись в Финляндию, немолодеющий футболист занялся карьерой своих сыновей.

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Алексей Еременко-младший тоже прошел школу «Яро» и считался едва ли не самым талантливым футболистом страны в своем возрасте, однако раскрыть свой потенциал он по сути не сумел. Хотя начало карьеры выдалось действительно шикарным.

Дебют в национальной команде в 19 лет, переход в итальянский «Лечче» и разговоры о предметном интересе со стороны «Ювентуса» вскружили голову юному Еременко, который попросту не выдержал конкуренции в Серии А.

Отец предпринял попытку оживить сына, договорившись о переходе в «Сатурн» из Раменского, и на пару лет это действительно помогло. Алексей здорово смотрелся в легкой и яркой команде словацкого тренера Владимира Вайсса, помог «инопланетянам» взлететь на 5 место по итогам сезона российской Премьер-лиги-2007, становился автором лучшего гола чемпионата России и регулярно забивал за сборную Финляндии.

Но запала хватило ненадолго – проблемы с лишним весом, безуспешный перезапуск карьеры в харьковском «Металлисте» и строптивый характер футболиста не позволили ему раскрыть себя в полной мере. Однако в национальной команде он выступал до 2013 года и до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров в истории сборной. Вдоволь покатавшись по миру (поиграл в Шотландии и Казахстане), Еременко-младший вернулся в Финляндию, где тихо завершил карьеру в малоизвестном «Спартаке» из Хельсинки.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Чуть ярче получилась карьера младшего брата Алексея – Романа Еременко. По совету отца он тоже рано уехал в Италию, но в «Удинезе» и «Сиене» атакующий полузащитник закрепиться не сумел.

Помог русскому финну переход в киевское «Динамо»: его начали чаще вызывать в национальную команду, в составе бело-голубых он выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, стал стабильно играть в основе – сначала у Юрия Семина, а затем и у Валерия Газзаева.

Трансфер в «Рубин» Курбана Бердыева и дальнейшее выступление за ЦСКА помогли Еременко стать одним из лучших плеймейкеров чемпионата России в прошлом десятилетии, но все старания Романа перечеркнул один злополучный вечер.

В августе 2016 года в крови полузащитника были обнаружены следы кокаина, в связи с чем он был дисквалифицирован на два года.

«Я накосячил. Конечно, мне неудобно, неприятна эта вся история», — признавался позднее футболист в интервью комментатору Нобелю Арустамяну.

После этого Роман Еременко попылил в московском «Спартаке» и «Ростове», но в сборную Финляндии больше не привлекался, хоть и оставил заметный след в истории финского футбола – 73 матча за национальную команду.

В матче против команды Станислава Черчесова может выйти на поле и еще один футболист с русскими корнями. 26-летний защитник польской «Варты» Роберт Иванов, хоть и родился уже в Хельсинки, появился на свет в семье бывшего советского футболиста Владимира Иванова и Нелли Пакки – ингерманландки, которая успешно выступала за сборную Эстонии по гандболу.

Static.liveresult.ru / Ягудаев Владимир

Пока в активе Роберта лишь 3 встречи за команду Суоми, но все может измениться уже 16 июня на «Газпром Арене». Начало матча Россия – Финляндия в 16:00 по московскому времени.