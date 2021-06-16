Дмитрий Песков пообещал анонсировать дату прямой линии Путина

youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке к трансляции президента Владимира Путина и согласовании сроков.

Дата прямой линии лидера России Владимира Путина остается неизвестна. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль заранее объявит о трансляции. Представителя пресс-службы президента цитирует РИА новости.

"Прямая линия готовится, по срокам вам сообщим", — заявил Песков.

Согласно изданию "Ведомости", прямой эфир запланирован на конец июня или начало июля. Окончательная дата все еще не согласована, но ее могут отодвинуть из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Москве.