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Дмитрий Песков пообещал анонсировать дату прямой линии Путина

Общество
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:34 58

Дмитрий Песков пообещал анонсировать дату прямой линии Путина
youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке к трансляции президента Владимира Путина и согласовании сроков.

Дата прямой линии лидера России Владимира Путина остается неизвестна. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль заранее объявит о трансляции. Представителя пресс-службы президента цитирует РИА новости.

"Прямая линия готовится, по срокам вам сообщим", — заявил Песков.

Согласно изданию "Ведомости", прямой эфир запланирован на конец июня или начало июля. Окончательная дата все еще не согласована, но ее могут отодвинуть из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Москве.

#путин #песков #прямая линия
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