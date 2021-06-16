Песков рассказал о рабочем настрое российской делегации перед саммитом в Женеве

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Российская делегация едет на саммит РФ и США, который пройдет в Женеве, исключительно с рабочим настроением.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская делегация едет в Швейцарию, чтобы работать, а "не воевать", подчеркнул пресс-секретарь.

Встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом пройдет в Женеве на вилле Ла-Гранж в среду, 16 июня. Российский лидер уже прибыл на саммит. Главы двух государств обсудят перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном.