Жириновский: Ельцин победил в выборах 1996 года из-за спонсирования США

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на президентских выборах 1996 года продавали места в первый тур, а победившего тогда Бориса Ельцина финансировали американцы.

В интервью «Газета.ru» политик сказал, что он не смог победить только потому, что Соединенные Штаты сделали ставку на Ельцина.

«Большие деньги под меня никто не даст, а под Ельцина дадут, ибо он уже за пять лет многое сделал для Запада», — считает Жириновский.

Председатель ЛДПР добавил, что в 1996 году пропаганда велась круглосуточно, а в Москве было «полно американцев», которые «завозили» деньги. При этом, по словам политика, к моменту выборов Ельцин уже утратил доверие людей.

«Я же объехал всю страну. Все ненавидели Ельцина», — заявил Жириновский.

Также политик сообщил, что в 1996 году можно было купить место в первом туре президентских выборов и об этом прямо заявляли в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Сам Жириновский тогда занял пятое место.

«А мне и говорят там: а за четвертое место нужно было заплатить. Я обомлел. Что, я буду платить за четвертое место?» — возмутился лидер ЛДПР.

Жириновский добавил, что у кандидатов, которые его тогда обошли, было просто несоизмеримо больше денег.

Почти 30 лет назад — 12 июня 1991 года — в России состоялись первые президентские выборы. «Политика Сегодня» подробно разобрала путь Бориса Ельцина к креслу президента России.