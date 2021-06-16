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Песков: по итогам саммита РФ — США могут быть приняты совместные документы

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:35 53

Песков: по итогам саммита РФ — США могут быть приняты совместные документы
youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможных итогах саммита Россия — США.

По его словам, по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным с его американским коллегой Джо Байденом могут быть приняты совместные документы. Однако они будут неподписными, сказал Песков РИА Новости.

Вместе с тем Песков опроверг информацию о возможном принятии документов в сфере кибербезопасности. Стоит отметить, что лидеры государств уже прибыли в Женеву.

#путин #байден #саммит
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