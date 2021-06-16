Воробьев объяснил введение частичной обязательной вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

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Решение о введении обязательной вакцинации для представителей нескольких категорий граждан объяснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прививку ввели для сотрудников, которые работают в сфере торговли и услуг. Нововведение позволит снизить уровень распространения коронавируса в регионе, сообщил Воробьев.

«Прививка — дело добровольное, и каждый решает сам. Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь сам и рискуешь заразить других", — подчеркнул губернатор региона.

Вакцинация поможет предотвратить введение ограничительных мер, поскольку у населения сформируется коллективный иммунитет. Произойдет это, когда прививку сделают 60% взрослых людей, передает сайт 360tv.ru.