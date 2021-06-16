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В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:22 83

В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус, специально перед саммитом с лидером США Джо Байденом он тест не делал.

Соответствующую информацию РИА Новости сообщили в Кремле. Встреча президентов двух государств состоится сегодня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США. По его словам, вопрос о готовности американской стороны к нормализации отношений с Российской Федерацией остается открытым.

#путин #байден #коронавирус
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