В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус, специально перед саммитом с лидером США Джо Байденом он тест не делал.

Соответствующую информацию РИА Новости сообщили в Кремле. Встреча президентов двух государств состоится сегодня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США. По его словам, вопрос о готовности американской стороны к нормализации отношений с Российской Федерацией остается открытым.