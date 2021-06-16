В Женеве приземлился самолет с Владимиром Путиным

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву. Самолет с главой государства приземлился в швейцарском аэропорту.

Российский лидер встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в ближайшие часы. Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в аэропорту протокольной встречи Владимира Путина. Известно, что президенты собираются обсудить развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность и другие актуальные вопросы международной повестки. Встреча пройдет на вилле Ла-Гранж, куда Путин направится сразу после прилета.