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"Прорывов не будет": Песков заявил о сложностях в переговорах Путина и Байдена

Политика
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«Прорывов не будет»: Песков заявил о сложностях в переговорах Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, между Россией и США накопилось достаточно нерешенных вопросов, которые требуют обсуждения. Однако переговоры будут непростыми.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле не ждут прорывных результатов от саммита. Но факт очной встречи лидеров государств уже является достижением, резюмировал он.

#путин #песков #байден
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