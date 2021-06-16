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Рябков выразил надежду на решение вопроса стратегической стабильности на саммите в Женеве

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:21 99

Рябков выразил надежду на решение вопроса стратегической стабильности на саммите в Женеве
ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что по итогам саммита Россия — США стороны смогут договориться по вопросу стратегической стабильности и продолжить диалог в этой сфере.

Рябков отметил, что российская делегация отправилась на саммит в Женеву с позитивным и рабочим настроем. Он надеется, что президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден смогут прийти к общему мнению по вопросу стратегической стабильности.

"Мы все же надеемся, что по итогам саммита, видимо, получится послать некий скоординированный, согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности и продолжению диалога в данной сфере", — отметил замминистра.

Он добавил, что повестка саммита будет всеобъемлющей, и все зависит от того, "как пойдет разговор".

#рябков #саммит #женева
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