Рябков выразил надежду на решение вопроса стратегической стабильности на саммите в Женеве

ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что по итогам саммита Россия — США стороны смогут договориться по вопросу стратегической стабильности и продолжить диалог в этой сфере.

Рябков отметил, что российская делегация отправилась на саммит в Женеву с позитивным и рабочим настроем. Он надеется, что президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден смогут прийти к общему мнению по вопросу стратегической стабильности.

"Мы все же надеемся, что по итогам саммита, видимо, получится послать некий скоординированный, согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности и продолжению диалога в данной сфере", — отметил замминистра.

Он добавил, что повестка саммита будет всеобъемлющей, и все зависит от того, "как пойдет разговор".