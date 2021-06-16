Единый подход к дивидендной политике госкомпаний установили в Правительстве РФ

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Кабмин утвердил единый подход к дивидендной политике государственных компаний. С этого момента дивиденды должны будут составлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Принятое решение затрагивает выплаты дивидендов, которые будут приняты с 1 июля.

Как правило, дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, поступают в федеральный бюджет. Однако новый подход к оценке выплат позволит сделать эти поступления более прогнозируемыми, ожидают в кабинете министров.

Кроме того, эти коррективы должны повысить прозрачность дивидендной политики, а также поспособствовать сбалансированности инвестиционной активности госкомпаний и их обязательств перед акционерами.