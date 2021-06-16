Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Единый подход к дивидендной политике госкомпаний установили в Правительстве РФ

Экономика
/ Обновлено: 16 июня 2021 13:11 87

Единый подход к дивидендной политике госкомпаний установили в Правительстве РФ
pixabay.com / Evgeny GoTown.ru

Кабмин утвердил единый подход к дивидендной политике государственных компаний. С этого момента дивиденды должны будут составлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Принятое решение затрагивает выплаты дивидендов, которые будут приняты с 1 июля.

Как правило, дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, поступают в федеральный бюджет. Однако новый подход к оценке выплат позволит сделать эти поступления более прогнозируемыми, ожидают в кабинете министров.

Кроме того, эти коррективы должны повысить прозрачность дивидендной политики, а также поспособствовать сбалансированности инвестиционной активности госкомпаний и их обязательств перед акционерами.

#дивиденды #мишустин #госкомпании
Песков: по итогам саммита РФ — США могут быть приняты совместные документы
Песков: по итогам саммита РФ — США могут быть приняты совместные документы
Политика
13:24 | 16 июня
Воробьев объяснил введение частичной обязательной вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Воробьев объяснил введение частичной обязательной вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Общество
13:23 | 16 июня
В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом
В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом
Политика
13:21 | 16 июня