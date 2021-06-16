Артист цирка Аскольд Запашный намерен баллотироваться в Госдуму

Невские Новости / Наталья Полякова

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный решил выдвигаться в ГД от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом ТАСС рассказали источники в партии.

По словам информаторов, баллотироваться Запашный будет по одномандатному округу в Удмуртии. Участие артиста цирка в кампании официально анонсируют 18 июня в Тюмени на конференции общественного объединения «Новая Евразия».

Известно, что Аскольд Запашный в 2012 году был доверенным лицом президента России Владимира Путина. Через четыре года Аскольд вместе с братом Эдгаром стал доверенным лицом «Единой России» на выборах в Госдуму седьмого созыва, а также доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина.