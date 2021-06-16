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Московским руководителям поручили привить от COVID-19 не менее 60% работников сферы услуг

Общество
/ Обновлено: 16 июня 2021 12:53 62

Московским руководителям поручили привить от COVID-19 не менее 60% работников сферы услуг
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева поручила руководителям московских организаций обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг.

Согласно принятому постановлению, укол первым компонентом вакцины должен быть обеспечен до 17 июля текущего года, а вторым — до 15 августа. Мэр столицы Сергей Собянин также принял указ, который определяет механизм и порядок реализации постановления.

В первую очередь редь идет о представителях торговли, салонов красоты, соляриев, сотрудниках общественного питания и т. д. Отмечается, что уже к 1 июля планируют разработать информационную систему, чтобы контролировать достижение показателей по вакцинации от коронавирусной инфекции.

#москва #вакцинация #коронавирус
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