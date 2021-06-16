Московским руководителям поручили привить от COVID-19 не менее 60% работников сферы услуг

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева поручила руководителям московских организаций обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг.

Согласно принятому постановлению, укол первым компонентом вакцины должен быть обеспечен до 17 июля текущего года, а вторым — до 15 августа. Мэр столицы Сергей Собянин также принял указ, который определяет механизм и порядок реализации постановления.

В первую очередь редь идет о представителях торговли, салонов красоты, соляриев, сотрудниках общественного питания и т. д. Отмечается, что уже к 1 июля планируют разработать информационную систему, чтобы контролировать достижение показателей по вакцинации от коронавирусной инфекции.