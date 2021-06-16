Журналисты «Ведомостей» назвали примерные сроки прямой линии Путина

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Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в конце июня — начале июля.

Собеседники "Ведомостей" на федеральных каналах назвали в качестве рассматриваемых дат проведения прямой линии Путина 24 и 30 июня. Источник, близкий к администрации президента, отметил, что мероприятие должно состояться в ближайшие несколько недель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о начале подготовки к прямой линии. Однако точную дату пресс-секретарь главы государства не назвал.