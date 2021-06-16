Падение акций Coca-Cola совпало с выходкой футболиста Криштиану Роналду

instagram.com / @cristiano

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola и посоветовал журналистам пить только воду. После этого СМИ сообщили, что акции компании упали на 1,6% (с 56,10 до 55,22 доллара за штуку).

Рыночная стоимость Coca-Cola упала на четыре миллиарда долларов (теперь компания оценивается в 238 миллиардов долларов).

Британская газета The Guardian, впрочем, отмечает, что падение стоимости акций было запланировано, а значит Криштиану Роналду здесь ни при чем. 14 июня, в день матча между сборными Португалии и Венгрии в рамках чемпионата Европы по футболу, у Coca-Cola был «экс-дивидендный день» — период, когда компания делится прибылью с обладателями акций.

По состоянию на 12:00 16 июня акции Coca-Cola уже вновь выросли в цене, поднявшись до отметки в 55,46 доллара.