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Рябков высоко оценил усилия Москвы при подготовке к саммиту Россия — США

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 12:28 66

Рябков высоко оценил усилия Москвы при подготовке к саммиту Россия — США
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва сделала все для того, чтобы саммит Россия — США привел к результатам, которые поспособствуют нормализации отношений между двумя странами.

Москва при подготовке к встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена приложила максимальные усилия, чтобы диалог прошел в позитивном ключе, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, было сделано все, чтобы саммит ознаменовался результатами, которые позволят прекратить ухудшение российско-американских отношений, передает РИА Новости.

#россия #сша #рябков
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