Рябков высоко оценил усилия Москвы при подготовке к саммиту Россия — США

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Москва сделала все для того, чтобы саммит Россия — США привел к результатам, которые поспособствуют нормализации отношений между двумя странами.

Москва при подготовке к встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена приложила максимальные усилия, чтобы диалог прошел в позитивном ключе, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, было сделано все, чтобы саммит ознаменовался результатами, которые позволят прекратить ухудшение российско-американских отношений, передает РИА Новости.