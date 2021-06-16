Пикин: запросы Украины настолько нереальны, что скоро она потребует бесплатный газ

Федеральное агентство новостей /

Украина, которая формально не имеет никакого отношения к «Северному потоку – 2», приурочила свою очередную попытку извлечь выгоду из нового российского газопровода к первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, так как эта тема, как ожидается, будет поднята на саммите.

Как заявил ранее в интервью газете «Московский комсомолец» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, украинский министр Дмитрий Кулеба, требуя компенсаций для Киева за запуск российского газопровода «Северный поток – 2», пытается таким образом послать Вашингтону сигнал.

«Киев пытается сигнализировать Вашингтону, что готов продолжить борьбу против «Северного потока -2» и намекает на возможность оспорить пакет Nord Stream 2 в суде», — считает Пикин.

При этом эксперт добавил, что несмотря на заявления Дмитрия Кулебы о том, что он обсудил аспекты компенсации для Украины за запуск прямого российско-германского газопровода с представителями американского Госдепартамента, эти контакты едва ли можно считать полноценными переговорами.

«Украина теряет поддержку Штатов. Ярким примером можно считать тот факт, что президента Владимира Зеленского даже не предупредили о снятии претензий США к Nord Stream 2», — напомнил Пикин.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По его словам, предлагаемые украинской стороной схемы получения ею компенсации настолько далеки от реальности, что в следующий раз можно ждать от Киева требований бесплатно поставлять ему российский газ, якобы в погашение ущерба от запуска «Северного потока – 2».

Но Москва не должна обращать внимание на все эти вызовы. Ей следует приготовиться к тому, что американцы введут против России новый пакет санкций, о которых уже давно российских коллег предупреждают немецкие дипломаты.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может дать разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2» при условии, что Украине будет гарантирована энергетическая безопасность, а также при условии «деоккупации принадлежащих ей территорий».