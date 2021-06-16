ГД ужесточила уголовную ответственность за незаконный оборот оружия

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Госдума ужесточила уголовную ответственность за оборот оружия. Сбыт боеприпасов, огнестрела и его составных частей квалифицируется теперь как тяжкое преступление.

Парламентарии хотят приравнять хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ к деянию, совершенному с использованием оружия.

Ответственность за незаконный оборот оружия составит до десяти лет лишения свободы, а в составе организованной группы — до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы — до 20 лет.