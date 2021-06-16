Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Коммунистов из Мурманска оштрафовали за цветы для Ленина

Россия
52

Коммунистов из Мурманска оштрафовали за цветы для Ленина
pixabay.com / PD

Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал первого секретаря областного отделения КПРФ Артура Попова и секретаря горкома Юрия Ваталина на 20 тыс. рублей.

Дело в том, что в 2021 году праздник Первомай в Мурманске не проводили из-за угрозы распространения коронавируса. Однако коммунисты все же пришли к памятнику Ленину и возложили цветы. Правоохранительные органы посчитали это нарушением и составили административный протокол.

Сторонники КПРФ заявили, что считают обвинение нелепым, поскольку приносить цветы к мемориалам в знаковые для них даты — обычное мероприятие, которое происходит каждый год.

О ситуации и приговоре Попов сообщил на своей личной странице в «ВКонтакте». Он также добавил, что намерен оспорить вердикт суда.

#штраф #мурманск #ленин #коммунисты #первомай
Воробьев объяснил введение частичной обязательной вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Воробьев объяснил введение частичной обязательной вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Общество
13:23 | 16 июня
В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом
В Кремле сообщили, что Путин не делал тест на COVID-19 перед встречей с Байденом
Политика
13:21 | 16 июня
В Женеве приземлился самолет с Владимиром Путиным
В Женеве приземлился самолет с Владимиром Путиным
Политика
13:18 | 16 июня