Коммунистов из Мурманска оштрафовали за цветы для Ленина

pixabay.com / PD

Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал первого секретаря областного отделения КПРФ Артура Попова и секретаря горкома Юрия Ваталина на 20 тыс. рублей.

Дело в том, что в 2021 году праздник Первомай в Мурманске не проводили из-за угрозы распространения коронавируса. Однако коммунисты все же пришли к памятнику Ленину и возложили цветы. Правоохранительные органы посчитали это нарушением и составили административный протокол.

Сторонники КПРФ заявили, что считают обвинение нелепым, поскольку приносить цветы к мемориалам в знаковые для них даты — обычное мероприятие, которое происходит каждый год.

О ситуации и приговоре Попов сообщил на своей личной странице в «ВКонтакте». Он также добавил, что намерен оспорить вердикт суда.